Presentato in coppia con il più economico POCO X3 Pro lo scorso 22 marzo, POCO F3 è il più potente nonché il più interessante dei due e, se lo avete già messo nel mirino, sappiate che potete acquistarlo già in questo momento su Amazon.

Alle ore 13.00 di oggi, 30 marzo 2021, c’è stata la prima vendita ufficiale di POCO F3, in contemporanea su Amazon (venduto e spedito da Amazon) e sullo store online del brand nato da Xiaomi.

Come i più attenti sicuramente sanno già, a rendere interessante questa prima fase di vendita è la promozione di lancio che dà una bella sforbiciata ai prezzi di listino ufficiali: il taglio di memoria “base”, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, viene proposto a 299,90 euro invece di 369,90 euro; quello top, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, passa invece da 399,90 euro a 369,90 euro.

Dove acquistare POCO F3 in Italia in questo momento

Purtroppo la reperibilità di POCO F3 non è ancora il massimo: sullo store ufficiale del brand, la variante 8+256 GB non è disponibile in nessuna colorazione, mentre quella 6+128 GB è attualmente acquistabile solo in colorazione Night Black, con spedizione prevista tra il 9 e il 13 aprile. Se siete interessati, ecco il link:

Acquista POCO F3 5G 6+128 GB Night Black a 299,90 euro su po.co

La situazione su Amazon è più articolata: con la formula “venduto e spedito da Amazon”, lo smartphone è visibile a prezzo pieno ma con Prenotazione al prezzo minimo garantito e data di uscita 15 aprile. Ecco i link:

In alternativa, lo smartphone è acquistabile al prezzo della promozione lancio presso un venditore del Marketplace di Amazon (con Protezione al Cliente di Amazon). In questo caso la spedizione è gratuita e prevista entro 1-3 settimane (tra il 21 e il 29 aprile). Ecco i link:

Vi siete lasciati intrigare da POCO F3 o dal più economico POCO X3 Pro? Di quest’ultimo trovate qui sotto la nostra recensione.