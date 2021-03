Anche WINDTRE propone delle offerte dedicate a chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico e di recente ha aggiornato il proprio sito Web, mettendo in risalto che è possibile effettuare il passaggio con offerte che partono da 6,99 euro al mese.

Ovviamente il canone varia in base all’operatore telefonico di provenienza e WINDTRE lo precisa con un apposito messaggio (“Seleziona il tuo attuale gestore telefonico e scopri le offerte che WINDTRE ti ha dedicato!“).

Nella nuova pagina dedicata alle offerte Passa a WINDTRE (la trovate seguendo questo link) c’è un tasto per selezionare l’operatore di provenienza e, una volta scelto, si viene indirizzati su un’altra pagina con i dettagli relativi all’offerta disponibile.

Le nuove offerte in portabilità di WINDTRE

Per esempio, chi proviene da Iliad può attivare l’offerta GO.50 Fire+ Digital LE, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 50 giga di traffico dati, il tutto con un canone di 6,99 euro al mese. Questa stessa offerta è disponibile anche per chi proviene da Fastweb, PosteMobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, Conad, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Mundio, Nextus, Noitel, Nova, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Chi proviene da Kena Mobile può invece attivare GO 50 Flash Digital, che con un canone mensile di 8,99 euro mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 50 giga di traffico dati.

GO 50 Special Digital è l’offerta pensata per chi proviene da Lycamobile e che mette a disposizione degli utenti sempre i medesimi contenuti (chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 50 giga di traffico dati) a 9,99 euro al mese.

Infine, per chi proviene da TIM, Vodafone e Very Mobile, l’offerta disponibile è Large Digital, che mette include chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 25 giga di traffico dati con un canone di 14,99 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

