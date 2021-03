I giudizi di Consumer Reports hanno una certa rilevanza nelle scelte di acquisto di tanti utenti, soprattutto negli Stati Uniti e il team di OnePlus non potrà che essere soddisfatto per la sua decisione di nominare OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 come due degli smartphone suggeriti a chi è alla ricerca di un telefono di fascia medio-bassa.

In particolare, OnePlus Nord N10 5G è stato ritenuto meritevole di ottenere la nomina di “Best Budget Phone” mentre OnePlus Nord N100 ha conquistato il titolo di “Best Phone for All-Day Battery Life”.

Si tratta di due riconoscimenti che premiano la recente decisione di OnePlus di non limitarsi alla fascia alta e dedicarsi anche a quella media, lanciando la serie Nord e provando così a rivolgersi a una platea di pubblico ben più ampia.

Per dovere di cronaca, lo staff di Consumer Reports ha anche scelto il miglior iPhone, ossia Apple iPhone 12 Pro Max e il miglior smartphone Android, individuato in Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (trovate qui l’annuncio relativo ai migliori telefoni del 2021).

OnePlus Nord N10 5G e N100 scelti da Consumer Reports

Tornando a parlare dei due telefoni di OnePlus, il vincitore della categoria “Miglior telefono economico”, ossia OnePlus Nord N10 5G, è stato scelto per la durata della sua batteria, per il buon comparto fotografico e per il supporto alla connettività 5G.

OnePlus Nord N100 ha invece trionfato in una categoria più specifica, ossia quella relativa agli smartphone che possono vantare la migliore autonomia, superando con le sue 48,5 ore di durata della batteria Samsung Galaxy A71 (43 ore) e Apple iPhone 12 Pro Max (41 ore).

Probabilmente uno dei punti deboli di entrambi gli smartphone di OnePlus è il supporto software nel lungo termine, in quanto per entrambi il produttore pare abbia in programma un solo anno di aggiornamenti. Probabilmente troppo poco, soprattutto se si considera quanto fa la concorrenza da questo specifico punto di vista (basti pensare ai quattro anni promessi da Samsung per i nuovi modelli Galaxy A).

