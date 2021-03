Final Fantasy VIII è stato pubblicato nel 1999 ed è stato il primo della saga a essere tradotto in italiano. Dopo la pubblicazione su PC e Console, la versione remastered di questo amatissimo gioco di ruolo è da oggi disponibile anche per Android con modelli dei personaggi rinnovati, battaglie facilitate, potenziamenti delle barre HP/ATB durante le battaglie e la possibilità di attivare le tecniche speciali in qualsiasi momento.

Final Fantasy VIII Remastered consente di disattivare gli odiatissimi incontri casuali e di attivare la modalità turbo per fruire il titolo al triplo della velocità standard, esclusi certi filmati in-game.

Final Fantasy VIII Remastered è disponibile per Android e iOS

Per il resto la storia di Final Fantasy VIII è ben nota ai fan: Squall e altri membri del SeeD, un’unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Final Fantasy VIII Remastered è disponibile per Android al prezzo standard di 22,99 euro, ma fino a 4 aprile è in promozione a 18,99 euro senza annunci né acquisti in-app. Si tratta di un prezzo impegnativo ma in linea con le precedenti produzioni Square Enix per dispositivi mobili.

Per l’installazione sono necessari Android 6.0 o versioni successive e 2,59 GB di spazio disponibile. Lo sviluppatore raccomanda di salvare spesso in quanto il gioco non è esente da bug. A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google.