Da qualche giorno è iniziata la primavera e Amazon ha deciso di cogliere la palla al balzo per lanciare una colossale vendita promozionale. Arrivano le Offerte di Primavera, che dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23:59 del 31 marzo propongono sconti su migliaia di prodotti di tutte le categorie merceologiche.

Come sempre le offerte sono tantissime ed è facile perdersi quelle più interessanti o particolari. Per questo ogni giorno vi segnaleremo le proposte più allettanti, almeno per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, così da poter approfittare degli sconti più interessanti. Non state cercando un nuovo smartphone? Niente paura, a fine pagina trovate la selezione le migliori offerte per ogni categoria.

Ci sono i migliori notebook, prodotti per la mobilità elettrica, monitor, TV, console e molto altro. Tutto aggiornato in tempo reale, man mano che le offerte verranno rese disponibili. Vediamo allora quali sono i prodotti più interessanti in offerta oggi.

Offerte di Primavera, le migliori del 24 marzo

Tra le decine di smartphone in promozione per le Offerte di Primavera di Amazon le proposte più interessanti ci sembrano tre. Partiamo con OnePlus Nord 5G, lo smartphone di fascia media con schermo da 6.44 pollici di tipo Fluid AMOLED a 90 Hz e con 8-128 GB di memoria. Grazie a uno sconto del 18% potrete pagarlo appena 329 euro invece dei 399 euro del prezzo di listino.

Proseguiamo, almeno in ordine di prezzo, con Xiaomi Mi 10T Pro, smartphone dotato di Snapdragon 865, schermo FullHD+ da 6,67 pollici e batteria da 5.000 mAh. Con lo sconto del 2% lo pagherete 469,90 euro invece di 599,9 euro, un prezzo niente male.

Chiudiamo con Huawei Mate 40 Pro, una delle soluzioni migliori se cercate uno smartphone con una fotocamera di altissima qualità e non vi preoccupa l’assenza dei servizi Google. Fino al 31 marzo lo pagherete 999,90 euro invece di 1.249,90 euro, decisamente interessante per uno dei migliori smartphone sul mercato. A seguire i link per l’acquisto su Amazon.

