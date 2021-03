Lo scorso novembre Microsoft ha annunciato che avrebbe ritirato Cortana per Android e iOS, ma ora l’applicazione sta ricordando agli utenti di prepararsi alla sua definitiva scomparsa.

Purtroppo l’assistente virtuale di Microsoft non è riuscito a guadagnare abbastanza simpatie tra gli utenti pur esistendo in ogni PC Windows, console Xbox, dispositivi iOS e Android.

Gli utenti dell’app per Android e iOS da oggi inizieranno a vedere l’avviso che Cortana verrà ritirato il 31 marzo 2021, tuttavia il link alla pagina di supporto contenuto nel banner spiega cosa accadrà in quella data.

Cortana terminerà su Android e iOS il 31 marzo

A partire dal 31 marzo di quest’anno l’app mobile non sarà più supportata su Android e iOS, ma fortunatamente i promemoria e gli elenchi continueranno a esistere all’interno dell’app Cortana per Windows e nei dati sincronizzati con Microsoft To Do.

Questo è solo l’ultimo passo del lento e silenzioso ritiro di Cortana dal mercato degli assistenti basati sull’IA. All’inizio di questo mese Harman Kardon ha avvertito gli utenti che i loro altoparlanti intelligenti Invoke, l’unico smart speaker a integrare Cortana mai realizzato, diventeranno presto altoparlanti Bluetooth.

Cortana è l’unico assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale a essere basato su un personaggio esistente, seppur in un videogioco, ma probabilmente non è riuscito a penetrare negli ecosistemi di terze parti relativi alla smart home.