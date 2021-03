La TWRP è senza ombra di dubbio la custom recovery più popolare e utilizzata su dispositivi Android, ed in queste ore il team di sviluppo ha annuciato l’arrivo del supporto ufficiale per alcuni dispositivi Samsung e POCO.

Samsung e POCO abbracciano la TWRP

Partendo dall’ultimo, cioè POCO X2, lo smartphone cinese riceve il supporto ufficiale alla TWRP con una build identica a quella sviluppata per Redmi K30 per via dell’estrema somiglianza di hardware tra i due dispositivi. Se possedete uno dei due smartphone, potete scoprire come montare la TWRP seguendo questo link.

Venendo poi al dispositivo del colosso sudcoreano, Samsung Galaxy A10, lo smartphone Android di fascia bassa può sfruttare la custom recovery per il modello (SM-A105F) commercializzato nel mercato asiatico. Come avviene per la totalità degli smartphone Samsung, è obbligatorio fare affidamento a Odin. A questo link sono elencati i passi da seguire per effettuare il flash della custom recovery sullo smartphone Samsung.

Gli ultimi due dispositivi che ricevono il supporto alla TWRP ufficiale sono a marchio Nvidia. Jetson TX2 è un sistema embedded per gli studi sull’intelligenza artificiale il cui hardware è basato su l’architettura Pascal di Nvidia. Il secondo device, invece, Jetson AGX Xavier, è utilizzato per la gestione della IA all’interno delle automobili a guida autonoma.

La TWRP per i dispositivi Nvidia può essere scaricata qui e qui.