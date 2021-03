The Walking Dead: Survivors è un gioco di strategia finalizzata alla sopravvivenza basato sulla popolare serie TV che offre l’opportunità di incontrare e di interagire con Rick, Glenn, Michonne e altri iconici personaggi.

Il gioco è impostato con una visuale isometrica e prevede la creazione di una comunità di sopravvissuti costruendo edifici, utensili e tutto il necessario per sopravvivere raccogliendo le risorse presenti nell’ambiente minacciato dai pericolosi camminatori vaganti.

The Walking Dead: Survivors è disponibile in anteprima per Android

Parte della strategia consiste nello scegliere gli amici con attenzione e nel guardarsi le spalle dai potenziali rivali, tuttavia la collaborazione sarà fondamentale tra i sopravvissuti che andranno schierati saggiamente a seconda delle loro abilità.

The Walking Dead: Survivors permette di creare clan con giocatori di tutto il mondo utilizzando strumenti di traduzione integrati, con la possibilità di dare e ricevere ogni tipo di aiuto attraverso numerose funzionalità che consentono di personalizzare e gestire la propria gilda con praticità per espanderne il territorio.

The Walking Dead: Survivors è disponibile per Android come anteprima gratuita supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, microfono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

