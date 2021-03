Kena Mobile lancia una promozione per coloro che sono interessati a cambiare operatore e per dare una spinta agli indecisi. Per chi porterà il numero in Kena è previsto un buono acquisto da 10 euro da spendere nei supermercati di alcune catene specifiche: andiamo insieme a scoprire i dettagli.

10 euro di buono per la spesa passando a Kena Mobile

“Passa a Kena, la spesa è più leggera” è la nuova iniziativa dell’operatore virtuale per conquistare i clienti interessati a una portabilità. Valida fino alle 10 del 29 marzo 2021, la promozione consente di ricevere un buono spesa del valore di 10 euro da utilizzare nei supermercati Carrefour, Famila, A&O e Dok aderenti.

Come fare dunque? Molto semplice: bisogna acquistare un’offerta Kena portando il proprio numero, attendere il completamente della procedura di portabilità, scegliere il buono cliccando sul link inviato via SMS dall’operatore entro il 30 giugno 2021 e utilizzarlo nel supermercato entro un anno.

Per aderire sono valide le offerte Kena attualmente attive sul sito:

Kena 12,99 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese Kena 9,99: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 100 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese (solo da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Fastweb, Tiscali e altri virtuali specifici)

Come detto il buono può essere utilizzato solo nei punti vendita dei gruppi Carrefour e Megamark. Per la lista completa dei supermercati aderenti e ulteriori dettagli potete recarvi a questo indirizzo.

