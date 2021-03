Nella giornata di ieri, 20 marzo 2021, vi abbiamo parlato dei Cashback days, l’ultima iniziativa promozionale lanciata da ePRICE – uno dei più importanti marketplace italiani in materia di elettronica di consumo e non solo.

L’iniziativa permette di ottenere un cashback del 20% sotto forma di Buono Sconto su tutti i prodotti di valore pari o superiore a 299 euro. Per tutti i dettagli della promozione, che sarà valida fino alla fine del mese di marzo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, dove trovate anche il link al regolamento completo.

In questa sede, invece, andiamo a scoprire le migliori offerte sugli smartphone Android disponibili in questo momento su ePRICE, per approfittare subito del rimborso.

Cashback days di ePRICE: migliori offerte su smartphone Android (+ bonus)

Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire le migliori offerte sugli smartphone Android attive adesso su ePRICE (con un paio di bonus per chi non disdegna iOS):

