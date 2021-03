Avete presente Live Caption di Google? Si tratta di una funzionalità che applica sottotitoli in tempo reale a contenuti di vario tipo come video (non solo a quelli su YouTube o altre piattaforme di streaming, ma anche ai video registrati presenti nella galleria), messaggi audio, chiamate telefoniche, podcast e altro.

Si tratta di una funzionalità che può essere di aiuto quando non si riesce a capire ciò che la persona di quel determinato video, podcast (o quel che sia) stia dicendo, perché ci si ritrova in un ambiente troppo rumoroso o per altri svariati motivi. In questo caso, Live Caption può generare dei sottotitoli in tempo reale che vi consentiranno di seguire e comprendere più facilmente quel contenuto, funzionando anche in assenza di Rete.

Live Caption sarà disponibile anche in italiano

Al momento, Live Caption è disponibile per alcuni smartphone con sistema operativo Android 10 – e successive – e per Google Chrome, ma solamente in lingua inglese. Oltre agli smartphone Pixel, la funzionalità è disponibile anche su alcuni dispositivi di altri produttori, come i OnePlus 8 e gli smartphone Samsung della serie S20. Su Google Chrome questa funzionalità può essere utilizzata per generare sottotitoli in tempo reale per i contenuti multimediali eseguiti sul browser, compresi la maggior parte dei servizi di messaggistica istantanea basati sul Web. Presto, però, Live Caption potrebbe anche supportare la trascrizione in più lingue, tra cui anche l’italiano.

A riferire la notizia sono stati i ragazzi di Android Police, secondo i quali presto Google estenderà il supporto di Live Caption anche per la lingua francese, il tedesco, il giapponese, lo spagnolo e l’italiano. In un futuro non molto lontano, dunque, anche noi potremo utilizzare questa importante funzionalità per applicare sottotitolo in tempo reale a contenuti audio e video di vario tipo in lingua italiana. La novità arriva proprio pochi giorni dopo l’implementazione del supporto per la trascrizione del parlato nei video su Google Chrome.

Live Caption su Chrome può essere attivata dalle impostazioni del browser, nello specifico dall’are Accessibilità. Quando si attiva la funzione per la prima volta, Chrome scarica alcuni file di riconoscimento vocale: i sottotitoli appaiono in una piccola finestra pop-up nella parte inferiore di un video, ma può essere ingrandita per una migliore leggibilità. Questa funzionalità riesce a applicare sottotitoli in tempo reale anche quando l’audio è completamente disattivato.

Molto probabilmente, tuttavia, inizialmente il supporto alle altre lingue verrà limitato ai soli Chromebook, per poi arrivare in un secondo momento anche su altri dispositivi.