ho. Mobile, dopo il grave incidente informatico capitato a fine 2020, aveva promesso di fare di tutto per incrementare la sicurezza della propria rete telematica, ed in queste ore sta avvisando tramite SMS alcuni utenti a cui viene richiesto di riavviare lo smartphone per migliorare la sicurezza.

ho. Mobile migliora la sicurezza della SIM

“Ciao! Abbiamo effettuato alcuni aggiornamenti sulla nostra rete per continuare a potenziare la sicurezza della tua SIM. Ti chiediamo di spegnere e riaccendere il tuo smartphone per poter completare l’aggiornamento. Grazie!” Il testo dell’SMS ricevuto da alcuni utenti fa quindi chiaro riferimento alla necessità di riavviare lo smartphone per completare un non meglio specificato aggiornamento focalizzato ad incrementare la sicurezza della propria SIM.

La necessità di investire di più sulla sicurezza della piattaforma mobile deriva dal critico furto di dati subito dall’operatore telefonico gli ultimi giorni di dicembre 2020, durante i quali un gruppo di hacker aveva compromesso i dati di 2.5 milioni di utenti vendendo in rete (sul dark web) nomi, indirizzi, contatti email, seriale della SIM e molto altro. Nei giorni successivi la compagnia aveva confermato l’illecito sui dati anagrafici dei propri utenti, ma sottolineando che non erano stati compromessi i dati bancari.

