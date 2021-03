Mentre Google festeggia i primi 10 anni di vita dei Chromebook annunciando nuove funzioni, e annunciando di voler allungare il supporto software, il team di sviluppo dedicato a Chrome OS pare stia lavorando a nuove strategie per migliorare il supporto delle app Android.

Il blocco del ridimensionamento delle app Android

Circa cinque anni fa Google portava sui Chromebook il supporto alle applicazioni Android, un’integrazione che finora non ha mai garantito un’esperienza d’uso perfetta per ovvi motivi. Fra questi il problema delle restrizioni legate ai ridimensionamenti delle app che in un modo o nell’altro ne hanno impedito la piena compatibilità.

Gli sviluppatori del team dedicato di casa Mountain View stanno infatti partendo da qui, con l’obiettivo di introdurre una funzione che va a bloccare tali restrizioni nelle app Android non ottimizzate per schermi di grandi dimensioni, impedendone di fatto il ridimensionamento automatico.

La funzione è già abilitabile tramite un flag nelle build di Chrome OS Canary e, oltre a questo, rimuove i pulsanti per allargare e ridurre a icona le finestre dedicate e ne ostacola lo spostamento ai bordi dello schermo. Ecco un esempio di due app aperte fianco a fianco.

Dunque, considerando come stanno le cose, e cioè col ridimensionamento delle app Android che non funziona nella maggior parte dei casi su Chromebook, piuttosto che fornire un’opzione del genere, Google pensa a rimuoverla proprio ove inefficiente.

Questione disponibilità, non è ancora chiaro quando tale funzione di blocco del ridimensionamento arrivi su Chrome OS stabile, ma vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori nuove.

