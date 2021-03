Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni relative ad un recente aggiornamento di un popolare gioco chiamato Brawl Stars che sta causando non pochi problemi ai possessori di alcuni smartphone Samsung Galaxy.

Stando a quanto è possibile apprendere, nella maggior parte dei casi il problema si verifica durante il caricamento del gioco e, sebbene le cause esatte siano sconosciute, gli effetti includono problemi che riguardano la risoluzione del display e l’instabilità o addirittura il blocco del sistema.

Alcuni Samsung Galaxy stanno avendo problemi con il gioco Brawl Stars

Le segnalazioni sembrano provenire dai possessori di alcuni modelli specifici (come Samsung Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9 e Galaxy Note 9) ma gli smartphone interessati potrebbero essere anche più numerosi.

Fortunatamente avere installato il gioco non è fonte di problemi mentre potrebbe esserlo provare ad avviarlo: proprio per tale motivo, ai possessori di uno di questi smartphone che hanno Brawl Stars sul proprio device è consigliato non lanciarlo in attesa che il problema venga risolto.

Nel video che segue vi è una dimostrazione di ciò che potrebbe causare il bug che affligge Brawl Stars:

Sempre stando alle segnalazioni, alcuni utenti colpiti da questo bug sono riusciti a riportare i propri device ad un funzionamento normale con un semplice riavvio o con un ripristino alle impostazioni di fabbrica mentre altri non sarebbero stati così fortunati.

Purtroppo allo stato attuale non si sa quale sia la fonte del bug che, ad ogni modo, dipenderebbe dal gioco e, proprio per tale motivo, la sua risoluzione spetta al suo team di sviluppatori: pertanto, gli utenti che stanno riscontrando problemi non possono aspettarsi un fix da parte di Samsung con un prossimo aggiornamento firmware.

