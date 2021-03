Fino a qualche tempo fa l’emulazione di vecchie console era rilegata solo ai giocatori su PC, ma l’arrivo di smartphone sempre più potenti ha permesso agli sviluppatori di focalizzare la loro attenzione anche sui dispositivi mobile. Oggigiorno, tramite alcune applicazioni, è possibile emulare le console del passato (e del presente) direttamente sul proprio smartphone Android, a patto di sapere quali installare.

Un mare di opportunità su Android

Su Android esistono vari modi per sfruttare l’emulazione di vecchie console per giocare ai grandiosi titoli del passato. Si potrebbe dire che esiste un emulatore per quasi ogni sistema, con alcune applicazioni in grado di offrire un framework da cui partire per emulare molteplici giochi del passato tramite la stessa applicazione.

RetroArch

RetroArch rientra all’interno degli emulatori per Android che permettono di installare “core” essenziali per l’emulazione di altre console. La grande libertà di utilizzo e la duttilità di RetroArch la rendono una scelta ideale per la maggior parte dei giocatori alla ricerca di un solido emulatore, ma potrebbe apparire fin troppo “personalizzabile” per chi invece è alla ricerca di una soluzione più immediata e semplice da utilizzare. Per chi volesse provarlo, RetroArch è disponibile al badge sottostante del Play Store:

Citra

Citra, uno degli emulatori più giovani nel settore, sta attirando l’attenzione di molti per quanto riguarda la possibilità di emulare i vecchi giochi del Nintendo 3DS. Citra, però, non si occupa solo di emulare i titoli del colosso giapponese, ma supporta anche alcuni sensori hardware del proprio smartphone come ad esempio la fotocamera frontale e non solo. Sebbene sia in accesso anticipato, gli sviluppatori stanno lavorando duramente per accelerare l’implementazione di nuove funzionalità e migliorare anche la compatibilità con altri dispositivi. Citra funziona solo con le ROM Nintendo 3DS decriptate, pertanto potrebbe essere utile sfruttare questo sito per raggiungere questo scopo. Citra è disponibile sul Play Store attraverso il badge sottostante:

DraStic

Nell’universo degli emulatori Nintendo per Android, DraStic è forse il più amato e conosciuto dalla community. Se siete alla ricerca di un’applicazione per giocare ai titoli del Nintendo DS e rivivere i ricordi della vostra infanzia, DraStic è quasi sicuramente al soluzione ideale per i vostri scopi. È supportata attivamente, supporta un gran numero di personalizzazioni e permette addirittura di salvare i progressi su Google Drive e su più dispositivi. DraStic è disponibile tramite il badge del Play Store sottostante al costo di 4,49 euro.

Dolphin

Restando sempre all’interno degli emulatori ideali per giocare ai vecchi titoli Nintendo, Dolphin è ideale per i giocatori che vogliono cimentarsi a giocare con i titoli del GameCube e della Nintendo Wii.

Redream

Redream è la porta di entrata nel vasto mondo dei giochi Sega. Se siete alla ricerca di una soluzione per tornare a giocare ai vecchi titoli della Dreamcast, Redream è la risposta alle vostre domande.

ePSXe

Passando agli emulatori per la PlayStation, una delle console più vendute e popolari di sempre, ePSXe è uno tra gli emulatori più apprezzati e utilizzati nel panorama del gaming su smartphone. Come DraStic è supportato da un piccolo team di appassionati sviluppatori, motivo per cui il prezzo di acquisto pari a 2,99 euro è una piccola tassa per continuare a portare avanti questo importante lavoro.

Snes9x

Lo SNES (Super Nintendo Entertainment System) racchiude i vostri ricordi più cari della vostra infanzia? L’applicazione Snes9x è uno dei punti di riferimento per tornare a giocare ai titoli del Super Nintendo su smartphone Android.

My Boy! e My OldBoy!

Si può dire che il Game Boy è stata la prima vera console portatile di successo della storia. Sul panorama Android è possibile fare affidamento a due emulatori per tornare a giocare ai titoli del passato: MyBoy! per i giochi del Nintendo Game Boy Advance, mentre My OldBoy! per tutti i titoli del Nintento Game Boy e Game Boy Color. Entrambe le app sono a pagamento e possono essere scaricate qui (MyBoy!) e qui (My OldBoy!).

MD.emu

Md.emu è un altro emulatore dei giochi SNES. È disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante al prezzo di 4,99 euro.

Una volta installato l’emulatore ideale per giocare ai vostri giochi preferiti del passato, potete scaricare e installare custom ROM tramite questo link oppure semplicemente effettuando una ricerca Google.