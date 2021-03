Dopo essere apparso in rete nei giorni scorsi, OPPO A54 sbarca in Italia come un fulmine a ciel sereno per rivitalizzare la fascia media del mercato Android. Lo smartphone, con un prezzo decisamente competitivo, ha dalla sua il supporto alla connettività 5G e Android 11.

Caratteristiche OPPO A54

Il design di OPPO A54 è quello che ci si aspetta da uno smartphone Android di fascia media: frontalmente troviamo un pannello LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+, fotocamera punch hole in angolo con sensore da 16 MP e cornici piuttosto ottimizzate. Il retro, assieme alla scheda tecnica, è forse l’aspetto più interessante del nuovo dispositivo di OPPO con i suoi quattro sensori così suddivisi: modulo principale da 48 MP, ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP rispettivamente per foto macro e di profondità.

Previous Next Fullscreen

Al suo interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 480, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di spazio interno espandibile tramite micro SD. La presenza del nuovo SoC di fascia media di Qualcomm rende OPPO A54 compatibile con la reti 5G, un elemento non secondario considerando il prezzo di listino. Il resto della scheda tecnica vede la presenza del supporto al dual SIM, modulo Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, una batteria da 5000 mAh e Android 11.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 480;

4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro e di profondità entrambi da 2 MP;

fotocamera frontale da 16 MP;

connettività dual SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e modulo NFC;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10 W;

dimensioni: 162,9 x 74,7 x 8,4 mm;

peso: 190 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità OPPO A54

OPPO A54 è immediatamente disponibile all’acquisto al prezzo di 269,90 euro nelle colorazioni Fantastic Purple e Fluid Black ai seguenti link: