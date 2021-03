Clubhouse è uno dei social network più chiacchierati negli ultimi mesi, recentemente utilizzato anche dall’AD di Iliad, Benedetto Levi, per raccontare di alcuni temi legati all’operatore telefonico e non solo. In queste ore scopriamo però che un altro gigante dei social, Facebook, sta lavorando duramente per offrire ai propri utenti una soluzione del tutto simile a quella di Clubhouse.

Facebook vuole sfidare Clubhouse

Attualmente la feature non ha un nome ufficiale ma, grazie al sempre prolifico Alessandro Paluzzi (@alex193a), abbiamo l’opportunità di scoprire con certezza che la compagnia di Mark Zuckerberg sta lavorando a questa feature. Purtroppo, come sottolinea lo stesso Paluzzi nel tweet, la UI mostrata è un semplice modello realizzato così su due piedi in quanto le stanze audio di Facebook sarebbero ancora in una fase piuttosto embrionale di sviluppo.

Per quale motivo Facebook dovrebbe sviluppare delle stanze audio simili a Clubhouse? Il motivo è abbastanza semplice: fornire ai suoi miliardi di utenti uno spazio dentro l’app (e il sito?) per parlare di qualsiasi cosa senza aver bisogno di utilizzare un altro servizio. Sfortunatamente non abbiamo accesso ad ulteriori informazioni riguardo le stanze audio di Facebook, ma siamo certi che torneremo a parlarne nel corso delle prossime settimane.