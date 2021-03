Google aggiorna costantemente un elenco di dispositivi compatibili con la sua piattaforma Google Play Services per AR, precedentemente nota come ARCore, che consente esperienze di realtà aumentata come gli animali e le auto 3D disponibili nella Ricerca Google.

Ieri Google ha aggiornato questo elenco includendo altri 23 dispositivi Android che supportano i suoi servizi di realtà aumentata, la maggior parte dei quali sono stati rilasciati di recente.

Tuttavia, quasi la metà dei nuovi dispositivi aggiunti non sono ancora stati rilasciati e in alcuni casi nemmeno annunciati, ma il fatto che siano stati inclusi nell’elenco suggerisce che potrebbero essere lanciati a breve.

Asus Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola moto g (100)

Oppo Reno 5 A

Oppo Reno 5 Pro + 5G Bosch

Realme 8 Pro

Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A72 4G

Samsung Galaxy A82 5G

TCL 20 Pro 5G

ZTE Z6650S

LG Stylo 7 e Samsung Galaxy A82 compaiono in Google Play Services per AR

Nell’elenco spicca la serie Samsung Galaxy A che viene ampliata con Galaxy A52 4G, A72 4G e A82 5G, nonché LG Stylo 7, il successore di LG Stylo 6 diventato popolare per la stilo integrata e il prezzo conveniente.

Il supporto per la realtà aumentata di Google è stato ampliato per includere anche OPPO Reno 5 A e Reno 5 Pro + 5G Bosch, anche se non è del tutto chiaro cosa Bosch stia aggiungendo allo smartphone.

