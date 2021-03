Se state cercando uno smartphone Android e volete spendere poco (scusate il gioco di parole, NdR) potreste considerare POCO M3, in offerta su eBay sia nella versione da 64 GB sia in quella da 128 GB di memoria.

POCO M3 in offerta su eBay a un super prezzo

POCO M3 è uno smartphone dal buon rapporto qualità prezzo già se consideriamo il listino, che parte da 159 euro: a bordo abbiamo infatti un display IPS Full-HD da 6,53 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 48 MP) e batteria da ben 6000 mAh.

POCO M3 è disponibile in offerta su eBay in entrambe le configurazioni, da 64 e da 128 GB, a rispettivamente 115 e 128,88 euro: utilizzando il codice sconto “PIT10PERTE“, ancora valido fino alla fine del mese, è però possibile far scendere i prezzi fino a 103,50 e 115,99 euro. Le cifre sono disponibili per le colorazioni Power Black e Cool Blue.

Se siete interessati vi lasciamo ai link per l’acquisto. Non dimenticatevi di digitare “PIT10PERTE” all’interno dello spazio dedicato ai codici sconto nel modulo di pagamento.

Per altre offerte come questa continuate a seguirci anche sul canale Telegram Prezzi.tech. Se siete indecisi sullo smartphone potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

