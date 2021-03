Nonostante le vendite non siano paragonabili a quelle ottenute da brand come Samsung e Apple, Sony ha lanciato smartphone promettenti con specifiche impressionanti, come Sony Xperia 5 II dello scorso anno.

Questo smartphone è dotato di un pulsante dedicato a Google Assistant che non più essere rimappato, a meno di non ricorrere al modding.

La mod non ufficiale XPERI+ consente di riprogrammare questo pulsante in modo da poterlo utilizzare per altre funzionalità, inoltre aggiunge anche una serie di extra feature come Flip to Shush, che consente di attivare la modalità non disturbare posizionando il dispositivo rivolto verso il basso, e la prevenzione del tocco accidentale dello schermo quando il sensore di prossimità è coperto.

Infine la mod offre le modalità “Coffee” e ” Tea” per mantenere lo schermo e/o la CPU attivi quando non si sta utilizzando lo smartphone.

Come rimappare il pulsante Google Assistand di Sony Xperia 5 II

Per riprogrammare il pulsante di Google Assistant utilizzando XPERI+ è necessario scaricare il relativo APK e installarlo. Successivamente bisognerà concedere l’autorizzazione READ_LOGS utilizzando ADB o tramite root.

Sebbene XPERI+ sia realizzata per Sony Xperia 5 II e Xperia 1 II, la mod dovrebbe funzionare anche su altri smartphone della gamma Xperia lanciati di recente. A seguire trovate il link per scaricare la mod.

Leggi anche: Migliori smartphone Android