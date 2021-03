Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari smartphone della gamma Google Pixel, che sono oggetto di continui aggiornamenti e dell’introduzione di nuove feature ma ciò comporta, allo stesso tempo, che si presentino anche dei bug più o meno rilevanti ed uno di questi riguarda Live Caption.

Lanciata con Android 10 e Google Pixel 4, Live Caption è una feature che mette a disposizione degli utenti la possibilità di visualizzare dei sottotitoli automatici per le varie tracce audio che sono in riproduzione sullo smartphone, il tutto in modalità live.

Un nuovo piccolo bug per gli utenti Google Pixel

La feature Live Caption sugli smartphone Google Pixel può essere avviata da qualsiasi luogo utilizzando i controlli del volume ma a causa di un bug alcuni utenti vedono quel pulsante riapparire anche dopo la disattivazione.

Per coloro che non vogliono utilizzare la funzione (per esempio perché preferiscono affidarsi alle opzioni di sottotitoli esistenti di un’app di streaming), c’è la possibilità di disabilitarla nel controllo del volume (andando nel menu delle Impostazioni, accedendo alla sezione Suono e vibrazione e quindi selezionando Live Caption).

Previous Next Fullscreen

Tuttavia, alcuni utenti stanno continuando a vedere riapparire tale pulsante dopo il riavvio del dispositivo anche se lo hanno disabilitato e questo bug potrebbe essere legato alla versione R.12.playstore.pixel5.357001175 dei Device Personalization Services dello scorso mese.

Stando alle segnalazioni, alcuni utenti visualizzano il tasto di controllo Live Caption immediatamente dopo un riavvio mentre altri vedono l’impostazione riattivata automaticamente dopo alcuni giorni.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo bug, per il quale probabilmente il team di sviluppatori di Google è già al lavoro e si spera che in tempi rapidi sia in grado di implementare una soluzione attraverso un prossimo aggiornamento software. Agli utenti Google Pixel interessati, pertanto, è richiesta ancora un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 5