Ericsson ha pubblicato un aggiornamento del suo ultimo Mobility Report, con dati aggiornati alla fine del 2020. Grazie a questo possiamo avere un quadro generale dello scenario globale relativo alle connessioni mobile dell’ultimo trimestre dell’anno da poco conclusosi.

6 miliardi di persone hanno accesso alla telefonia cellulare

Secondo i dati diffusi da Ericsson il 2020 si è chiuso con circa 8 miliardi di SIM nel mondo, con una crescita di abbonamenti alla rete mobile di ben 19 milioni di unità solo nel quarto trimestre. I Paesi che hanno dato il maggiore contributo sono India, Indonesia (+4 milioni a testa) e Pakistan (+2 milioni).

Visti i numeri è piuttosto evidente che esistano più SIM che persone (tasso di penetrazione del 102%), tra chi ne possiede più di una e gli abbonamenti inattivi: il numero di abbonamenti mobili unici è di circa 6 miliardi, un numero decisamente importante soprattutto considerando come il 77% dei telefoni in circolazione sia uno smartphone.

Il 5G continua a crescere, così come il traffico dati da mobile

Crescono gli abbonamenti con connettività 4G LTE (+90 milioni nell’ultimo trimestre, con un totale di 4,5 miliardi), ma non scherzano nemmeno quelli 5G, in piena rampa di lancio (+70 milioni, per un totale di 220 in tutto il mondo). In calo quelli HSPA (-60 milioni) e ovviamente GSM (-80 milioni), sempre meno “utilizzati” (Vodafone sta disattivando le reti 3G in Italia, ad esempio).

Come possiamo apprezzare col grafico qui sopra, abbiamo anche un aumento del traffico dati da mobile, con il 51% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e un totale di 60 Exabyte (+9% di crescita trimestrale). Insomma, gli utenti che hanno accesso a reti mobili sono sempre di più nel mondo, con un maggiore utilizzo per la fruizione di video e del Web in generale. Per maggiori dettagli potete consultare il Mobility Report Ericsson a questo link.

