L’ultimo Mobility Report di Ericsson circa il 5G, indica come la connettività di quinta generazione stia progredendo in tutto il mondo, soprattutto in quelle aree in cui già oggi è diventato uno standard. Infatti, secondo quando dichiarato dalla compagnia, nel rapporto si delinea come il 5G “sita entrando nella prossima fase, quando molti nuovi dispositivi e applicazioni per l’utente finale sfruttano al massimo i vantaggi tecnologici che offre, mentre i fornitori di servizi di comunicazione in tutto il mondo continuano a sviluppare il 5G.”

3.5 miliardi di abbonamenti entro il 2026

Ad oggi, secondo i dati raccolti dalla compagnia, l’80% dei contratti e abbonamenti al 5G provengono dalla Cina, il Paese che ha più di tutti abbracciato il nuovo standard, mentre nel giro dei prossimi sei anni ci sarà una vera e proprio esplosione passando dagli attuali 220 milioni di contratti 5G a 3.5 miliardi in tutto il mondo.

Entro la fine di quest’anno circa 1 miliardo di persone vivrà in aree coperte dal segnale 5G, mentre le più importanti aziende di telecomunicazione continueranno ad investire in questa tecnologia nonostante i grandi problemi che stanno affrontando per via del Coronarivus.

Nel resto del mondo la situazione si evolve in maniera completamente diversa: nel Nord America, ad esempio, Ericsson prevede che entro la fine dell’anno circa il 4% degli abbonamenti mobile sarà 5G, con gli altri paesi impegnati nell’implementazione della tecnologia secondo ritmi differenti.