Qualcomm annuncia la tecnologia Snapdragon Sound che consiste in una catena di innovazioni audio e software progettata per fornire una migliore esperienza audio attraverso dispositivi mobili e accessori.

L’azienda afferma che la sua nuova tecnologia è progettata per fornire un’esperienza audio superiore durante l’ascolto di musica in streaming, le chiamate vocali o il gioco in modalità wireless.

Qualcomm Snapdragon Sound migliorerà l’esperienza audio su dispositivi mobili e accessori

I dispositivi come smartphone, cuffie, e in futuro anche PC, smartwatch e occhiali con AR che adotteranno la tecnologia Snapdragon Sound offriranno migliori prestazioni in termini di qualità audio, latenza e stabilità della connessione priva di interruzioni.

La tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound include:

Piattaforme mobili Qualcomm Snapdragon serie 8

Sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900

SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC514x, QCC515x e QCC3056

Tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC)

Qualcomm aptX Adaptive, 24 bit 96 kHz e latenza 89 ms

Qualcomm aptX Voice a banda super larga

Codec audio Qualcomm Aqstic e amplificatore smart speaker WCD938x e WSA883x

Suite di comunicazione vocale e audio Qualcomm

I primi dispositivi che supporteranno Qualcomm Snapdragon Sound dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Xiaomi e Audio-Technica saranno alcuni dei primi brand ad abbracciare questa nuova tecnologia.