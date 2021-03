Così come anticipato alla fine dello scorso mese, WINDTRE ha lanciato l’offerta Full Care Easy Pay, una soluzione studiata per fornire un supporto ai clienti anziani, a chi presenta disabilità o, in generale, a chiunque abbia necessità di assistenza nella vità di tutti i giorni.

Full Care Easy Pay mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, 500 MB di traffico dati ed il dispositivo salvavita Comarch Life Wristband, il tutto con un canone di 8,99 euro al mese (con metodo di pagamento Easy Pay).

Comarch Life Wristband è un dispositivo indossabile che consente agli utenti di avere al proprio polso un monitoraggio continuo del battito cardiaco e dei passi effettuati, la geolocalizzazione costante e la possibilità di effettuare chiamate di emergenza con grande facilità.

Comarch Life Wristband deve essere acquistato all’atto della sottoscrizione dell’offerta, pagando un anticipo di 39,99 euro o in unica soluzione l’intero prezzo, pari a 149,99 euro.

I premi di WINDTRE per i prossimi quiz del mercoledì

Passando a WINDAY, il programma fedeltà di WINDTRE, l’operatore telefonico ha svelato i premi che saranno posti in palio nei cinque appuntamenti di questo mese con WinMercoledì, l’iniziativa che prevede un quiz instant win che consentirà agli utenti di rispondere alle domande e tentare la sorte, il tutto senza la necessità di sostenere dei costi.

Questi sono i premi in palio nel mese di marzo:

mercoledì 3 marzo e 10 marzo – 3 Monopattini elettrici DOC Twelve+ con casco Nilox (valore di 653,92 euro ciascuno)

mercoledì 17 marzo, 24 marzi e 31 marzo – 3 TV Samsung 55″ QLED 8K con Soundbar 9.1 (valore di 3.264,72 euro ciascuno)

Il monopattino elettrico DOC Twelve+ può vantare un’autonomia fino a 28 km, una velocità massima di 25 km/h, un display LCD e un manubrio pieghevole.

La smart TV di Samsung può invece contare su un pannello da 55 pollici con supporto 8K, certificazione HDR10+, compatibilità con Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby mentre la Soundbar HW-Q950T vanta Dolby Atmos 9.1.4, connessioni Wi-Fi, Bluetooth e subwoofer wireless.

