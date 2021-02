Si chiama Full Care Easy Pay ed è una nuova offerta che WINDTRE proporrà a partire da lunedì 1 marzo 2021 ai clienti anziani o con difficoltà motorie e che potrà essere attivata fino al 21 marzo (salvo eventuali proroghe).

Full Care Easy Pay è un piano che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 500 MB di traffico dati con il dispositivo Comarch Life Wristband, il tutto con un canone di 8,99 euro al mese (con pagamento attraverso sistema Easy Pay).

Comarch Life Wristband è un bracciale che permette agli utenti di tenere sotto controllo alcuni parametri (come il battito cardiaco), contare i passi, effettuare chiamate SOS in caso di incidenti e registrare la propria posizione. Chi intende attivare tale offerta deve acquistare il dispositivo (con un anticipo di 39,99 euro o pagando in un’unica soluzione 149,99 euro).

I nuovi smartphone di marzo di WINDTRE

Un’altra novità del prossimo mese è quella che riguarda il portafoglio di smartphone di WINDTRE, che da lunedì 8 marzo si arricchirà di un nuovo prestigioso modello come Xiaomi Mi 11 5G. Il device sarà disponibile in varie soluzioni:

in 30 rate a partire da 14 euro al mese con Smart Pack Unlimited 5G

in 30 rate da 18 euro al mese con Smart Pack 100 5G

in 30 rate da 20 euro al mese con Smart Pack Young 5G

in 30 rate da 20,99 euro al mese con finanziamento e senza anticipo con WINDTRE XLarge, Large e Medium

con pagamento in unica soluzione di 899,90 euro

Anche chi acquista lo smartphone con WINDTRE entro il 21 marzo 2021 potrà sfruttare la promozione dedicata al device da Xiaomi ed in virtù della quale è possibile ricevere in omaggio lo smartwatch Xiaomi Mi Watch (dal valore commerciale di 129,99 euro).

Il prossimo mese nel listino dell’operatore entrerà anche Samsung Galaxy S21 5G 128GB con Galaxy Buds Pro, che sarà disponibile a partire da 20 euro al mese con Smart Pack Unlimited 5G, a 24 euro al mese con Smart Pack 100 5G, a 26 euro al mese con Smart Pack Young 5G e a 26,99 euro al mese con WINDTRE XLarge, Large e Medium.

Fino al 14 marzo i clienti dell’operatore potranno anche usufruire di sconti (da 30 euro a 300 euro) su vari prodotti Huawei grazie alla promozione Huawei Days. Ecco i device che rientrano in tale iniziativa:

Huawei P Smart 2020 a 169,90 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 249,90 euro

Huawei P Smart 2021 a 169,90 euro

Huawei P40 Lite a 199,90 euro

Huawei P30 Lite New Edition a 249,90 euro

Huawei Mate 40 Pro a 999,90 euro

Huawei P40 Pro a 749,90 euro

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

