Il team di Google è impegnato in un costante lavoro di arricchimento dei vari servizi dell’azienda ma a volte rimuove anche delle feature e ciò è avvenuto di recente per Google Home Mini, Hangouts e Nest Hub.

Google Home Mini perde una feature amata dai piccini

Tra le feature di Google Assistant vi è anche quella in virtù della quale Google Home Mini fornisce una sorta di sottofondo per la lettura di un libro con una serie di effetti speciali dedicati ad alcuni dei più popolari capolavori Disney.

Nelle scorse ore il team di Google ha deciso di ridurre l’elenco dei titoli supportati, rimuovendone la gran parte. Quelli che ancora supportano tale feature sono i seguenti:

Aladdin

Il Re Leone

Frozen

Frozen 2

Al momento non è chiaro se la riduzione dei titoli supportati sia dovuta a Google o a Disney.

Google rimborsa chi ha saldi su Hangouts

Come parte del processo di chiusura di Google Hangouts, il colosso di Mountain View sta per interrompere anche Call Phones, feature in virtù della quale è possibile effettuare tramite Google Voice delle chiamate telefoniche.

Tale feature è quasi completamente gratuita, eccezion fatta per alcune particolari telefonate a pagamento e il colosso di Mountain View ha iniziato ad inviare e-mail riguardanti i rimborsi per qualsiasi saldo residuo.

Questa è la procedura manuale per il rimborso per Hangouts Call Phones:

andare su https://voice.google.com/billing (è accessibile dall’app Hangouts se è disponibile del credito) una volta completato il passaggio 1, si riceverà un’e-mail di conferma della richiesta di rimborso Google tenterà di rimborsare il saldo rimanente tramite Google Pay (potrebbe essere necessario attendere fino a 10 giorni)

Gli smart display di Google perdono una feature

Quando non sono in uso, molti smart display sono impostati in modo tale da mostrare un carosello di immagini e i dispositivi Nest Hub hanno un’opzione “sperimentale” in virtù della quale è possibile sfruttare servizi di terze parti.

Nelle scorse ore si sono fatte numerose le segnalazioni secondo cui questa feature non supporta più Facebook e Flickr Photo Frame (non è chiaro se per una scelta di Google o per un mero bug).

Per controllare ciò che appare su uno smart display, bisogna aprire quel dispositivo nell’app Google Home e toccare l’icona delle impostazioni a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Il menu “Photo Frame” caricava in precedenza quattro opzioni, Google Foto, Galleria d’arte, Orologio a schermo intero e Sperimentale (ossia Facebook e Flickr Photo Frame) ed è quest’ultima voce ad essere scomparsa.

Probabilmente non saranno tanti gli utenti a sentirne la mancanza, essendo Google Foto l’opzione più popolare.