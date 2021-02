SwirlWalls è un’applicazione che offre dei live wallpaper realizzati a mano caratterizzati da uno stile a spirale che ruota mentre si utilizza lo smartphone.

L’app include oltre 140 sfondi personalizzabili con vari stili, combinazioni di colori ed effetti, inoltre ogni sfondo è disponibile in più varianti scure. Lo sfondo animato offre una schermata home sempre nuova e più intrigante nell’uso quotidiano che diventa più reattivo e divertente.

SwirlWalls è l’ipnotico sfondo animato del creatore di Action Launcher

L’app sviluppata dal creatore di Action Launcher utilizza un avvincente sistema di controllo basato sulla fisica dei movimenti in stile Wii Remote che permette di far ruotare lo sfondo muovendo lo smartphone e di cambiare gli sfondi direttamente dalla schermata iniziale tramite controlli gestuali personalizzabili, con la possibilità di impostare un gesto per bloccare lo schermo del dispositivo.

L’applicazione segue la frequenza di aggiornamento del display dello smartphone, migliorando ulteriormente il risultato sugli schermi più performanti. Le impostazioni consentono di modificare la luminosità dello sfondo, la tinta delle barre di stato e navigazione, regolare la velocità di rotazione e altro ancora.

SwirlWalls è disponibile per Android al prezzo di € 4,99 senza acquisti in-app né pubblicità ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer.