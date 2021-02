ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone ad integrare una fotocamera selfie sotto il display ma, come abbiamo sottolineato a seguito del lancio, alcune indicazioni ci avevano mostrato quanto la qualità del sensore lasciasse a desiderare. La conferma di questi problemi ci arriva dalla valutazione di DxOMark, in cui il punteggio complessivo pari a 26 indica quanto ZTE abbia da lavorare per garantire una qualità degli scatti almeno sufficiente.

C’è ancora molta strada da fare

Il team di recensori dello smartphone Android ha indicato un voto pari a 10 per quanto riguarda la componente fotografica, e 51 per quella video. Il sensore da 32 MP di ZTE Axon 20 5G nascosto sotto il display sembra non riuscire a garantire una qualità sufficiente all’utilizzo quotidiano del sensore frontale, sebbene lato video la situazione non sembrerebbe così grave.

Uno dei problemi più importanti del sensore frontale è la sottoesposizione delle foto e il range dinamico piuttosto ristretto. La combinazione di questi elementi, sommato ad un forte e onnipresente effetto ghosting nelle foto, rende il sensore frontale quasi inutilizzabile per scattare foto selfie. Lato video, come dicevamo poco più su, sembra che il sensore sia in grado di garantire risultati appena più soddisfacenti, ma l’alto rumore digitale e la degradazione del colore rendono il tutto lontano da un livello appena accettabile o consigliabile per un utilizzo continuativo e quotidiano.

Vi rimandiamo alla prova completa di DxOMark per valutare il resto dei risultati sulla fotocamera frontale di ZTE Axon 20 5G.