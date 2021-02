I vari operatori telefonici italiani hanno deciso di festeggiare Il giorno degli innamorati con promozioni speciali grazie alle quali poter vivere il 14 febbraio senza pensieri per quanto riguarda il traffico dati ed anche WINDTRE ha pensato ad una propria iniziativa, che serve allo stesso tempo per farsi perdonare per un recente disservizio.

Per oggi i clienti WINDTRE possono navigare sul Web senza pensieri

La scorsa settimana, infatti, gli utenti WINDTRE hanno ricevuto un SMS con cui l’operatore li informava che per la giornata odierna potranno contare su traffico dati senza limiti e ciò anche come ristoro per i malfunzionamenti sulla sua rete mobile del 3 febbraio 2021, che hanno creato disagi a tanti clienti in varie zone d’Italia (per l’impossibilità sia di effettuare e ricevere chiamate che di navigare sul Web).

Così come promesso, pertanto, oggi gli utenti WINDTRE potranno navigare fino alle ore 23:59 senza consumare il proprio pacchetto di traffico dati mentre a mezzanotte tornerà ad applicarsi automaticamente l’offerta attiva su ciascuna SIM.

Ricordiamo che questa iniziativa, chiamata Giga Gift, è valida per tutti i clienti dell’operatore (e quindi anche per quelli che non hanno attivato un’offerta che prevede un quantitativo di traffico dati da usare), a condizione che abbiano credito sulla propria SIM, eccezion fatta per le SIM solo dati e per quelle sospese.

La promozione Giga Gift è valida soltanto per la navigazione in Italia mentre non potrà essere sfruttata in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea. Stando alle segnalazioni, pare che rispetto a simili iniziative organizzate in passato le velocità consentite oggi dall’operatore siano più elevate (ossia 10 Mbps in download e 10 Mbps in upload invece di 5 Mbps in download e 1 Mbps in upload), limitazioni che potrebbero riguardare soltanto una parte di utenza (vi sono vari fattori, infatti, che possono determinare variazioni della velocità di connessione).

