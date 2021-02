Con il programma Android Enterprise il team di Google ha provato a conquistare il settore business, mettendo a disposizione delle aziende un prodotto che possa soddisfare le loro specifiche esigenze.

Ebbene, il colosso di Mountain View ha ora deciso di pubblicizzare gli smartphone della gamma Google Pixel come device “realizzati per il mondo business” (qui trovate la sezione dedicata sul sito del produttore statunitense).

Google Pixel è la scelta giusta per le aziende

Stando a quanto è possibile apprendere da tale sito, gli smartphone Google Pixel sono ideali anche per un utilizzo in ambito business principalmente per tre ragioni:

Safe and secure, all by design – il riferimento è alla sicurezza garantita dal chip Titan M (lanciato nel 2018 con Google Pixel 3 per proteggere il bootloader e i dati sul dispositivo), alla sicurezza offerta dalle varie soluzioni basate sulla biometria, ai 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, a Google Play Protect (per la scansione delle app) ed alle varie certificazioni di sicurezza governative e aziendali

Manage devices simple and seamlessly – Google si sofferma sulla facilità di implementazione aziendale con registrazione che non richiede installazione manuale e la possibilità di gestione da remoto

Help when and where you need it – il riferimento è alle tante soluzioni sviluppate da Google per migliorare l’esperienza di utilizzo di tutti i giorni, come Google Assistant, Gmail, Documenti, Duo e Meet, tutti servizi integrati nel sistema operativo e subito disponibili

Google ci tiene a ricordare che i telefoni Google Pixel sono progettati con tutti gli strumenti e la tecnologia per supportare le esigenze delle aziende per quanto riguarda hardware, software e intelligenza artificiale integrata. Inoltre garantiscono funzionalità di sicurezza avanzate e vengono forniti con un software per aiutare i dipendenti a lavorare in modo più efficiente.

Senza dubbio la decisione di Google di concentrarsi sul settore aziendale potrebbe rappresentare un buon metodo per aumentare i numeri delle vendite dei suoi smartphone (sui quali fino a questo momento ha mantenuto un grande riserbo).

