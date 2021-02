Nel consueto appuntamento del venerdì, Vodafone offre fino al 50% di sconto sull’acquisto di uno smartphone Samsung della linea Galaxy tra i sette selezionati. È questa quindi l’iniziativa scelta oggi, 12 febbraio 2021, per strappare un sorriso ai clienti tramite il Vodafone Happy Friday. Ecco di seguito gli smartphone tra cui si può scegliere ed i relativi costi.

Gli smartphone scontati fino al 50% da Vodafone Happy Friday

Samsung Galaxy A41 a 149,99 euro invece che 299,99 euro;

Samsung Galaxy S21 128 GB a 679,99 euro invece che 879,99 euro;

Samsung Galaxy S21 256 GB a 729,99 euro invece che 929,99 euro;

Samsung Galaxy S21+ 128 GB a 829,99 euro invece che 1079,99 euro;

Samsung Galaxy S21+ 256 GB a 879,99 euro invece che 1129,99 euro;

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB a 1079,99 euro invece che 1279,99 euro;

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 GB a 1079,99 euro invece che 1279,99 euro.

Oltre allo sconto di Vodafone Happy Friday, per quanto riguarda Samsung Galaxy S21+ c’è da sommare il cashback di Samsung che vale 100 euro di rimborso. Per acquistare uno dei prodotti in sconto c’è tempo fino al 24 febbraio, ma il codice sconto da presentare al negoziante per accedere ai prezzi sopra va richiesto entro la mezzanotte di oggi nella sezione Vodafone Happy dell’app My Vodafone, che potete scaricare gratuitamente tramite il badge sotto.