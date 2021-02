L’app Slack per Android potrebbe aver esposto la vostra password per errore, di conseguenza sarebbe una buona idea andare a cambiarla il prima possibile. Se avete ricevuto una mail da Slack che vi invita a farlo sappiate dunque che non si tratta di scam o altro di illecito.

Password di Slack esposte a causa di un errore

Alcuni utenti stanno ricevendo mail da Slack che richiedono un reset e un cambio di password, e non si tratta di una “fregatura”: un errore da parte degli sviluppatori ha causato l’inserimento delle password, non crittografate, all’interno dei log dell’app, esponendole a eventuali malintenzionati. Il problema risale al 21 dicembre 2020, ma è stato risolto solamente il mese successivo, il 21 gennaio 2021.

Un po’ come già avvenuto con il furto di dati di ho. Mobile, anche se si tratta di situazioni completamente differenti, solo gli utenti coinvolti dovrebbero essere contattati tramite mail da parte di Slack: se l’avete ricevuta vi consigliamo di andare subito a cambiare password.

Come cambiare password su Slack ed eliminare i log

Per resettare e modificare la password è necessario utilizzare un PC o comunque la versione desktop, visto che l’app per Android non lo permette. Nel caso abbiate usato la stessa password per altri servizi, vi consigliamo di andare a cambiarla.

Dopo aver aperto Slack con l’app per Windows/macOS/Linux o con la web app, cliccate sull’immagine di profilo in alto a destra; ora premete su “Visualizza profilo“, sui tre puntini (“Altro“) e selezionate “Impostazioni account“: ora dovreste vedere la voce dedicata alla password e potete cliccare su “Espandi“: qui potete modificarla direttamente o, nel caso ve la siate scordata, potete resettarla inviandovi una mail.

Per cancellare i log dovete infine recarvi nelle impostazioni di sistema dello smartphone Android, cercare Slack e cancellare i dati. Tenete conto che queste operazioni faranno eseguire il logout su ogni dispositivo col quale avete accesso all’account e dovrete rifare il login.

