Samsung continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri smartphone, confermandosi tra i produttori più virtuosi. Novità anche per Huawei P40 Lite, sul quale però permane l’incertezza legata al possibile arrivo di EMUI 11.

Patch di sicurezza per Galaxy A31 e Note 10 Lite

Le patch di sicurezza di febbraio arrivano anche su Samsung Galaxy Note 10 Lite, con il roll out avviato in Europa. Al momento sembra che l’aggiornamento sia disponibile solamente in Francia, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche sui modelli commercializzati negli altri Paesi.

Continua dunque a crescere il numero di smartphone del colosso sud coreano che hanno ricevuto le patch di sicurezza più aggiornate, confermando l’impegno di Samsung da questo punto di vista. In attesa del rilascio di One UI 3.1 con Android 11, i possessori di Note 10 Lite possono quindi consolarsi con le aggiunte di sicurezza più recenti.

Parte invece dalla Russia il roll out delle patch di febbraio per Samsung Galaxy A31, anche se l’aggiornamento dovrebbe essere già disponibile in altri Paesi come Kazakistan, Uzbekistan, Ucraina e altri della zona caucasica. Al momento non ci sono segnalazioni relative a nuove aggiunte oltre alle patch, ma il numero di versione fa pensare alla possibilità che siano state implementate altre novità.

In entrambi i casi potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento tramite le Impostazioni dello smartphone, alla voce Aggiornamento software. Ricordate di verificare il livello di carica residua, per completare senza intoppi la procedura di aggiornamento.

Aggiornamento per Huawei P40 Lite

Si fermano invece a dicembre 2020 le patch per Huawei P40 Lite, che sta ricevendo in queste ore un aggiornamento del perso di circa 170 MB, il quale porta il firmware alla versione 10.1.0.301. Oltre agli aggiornamenti di sicurezza, che correggono numerosi exploit e vulnerabilità, non sono segnalate alter novità nel nuovo update.

Continua invece l’incertezza legata alla disponibilità di EMUI 11, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata dei dispositivi Huawei. Huawei P40 Lite, così come Nova 6, Nova 7E e molti altri, risultano compatibili, ma al momento il colosso cinese non si è espresso in merito, almeno non in maniera ufficiale.

Sarà dunque necessario attendere ancora qualche settimana per avere informazioni precise, sempre che Huawei non decida di abbandonare questi modelli alla versione 10.1, dedicandosi al porting di HarmonyOS per tutti i propri smartphone.