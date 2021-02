Le fotocamere degli smartphone sono di anno in anno sempre più performanti ma anche le dimensioni dei sensori adottati dai vari produttori si fanno più generose, obbligandoli pertanto a puntare su soluzioni che portano ai fastidiosi “scalini” sulla parte posteriore della scocca.

Il motivo per cui gli scalini della fotocamera sono così spessi è che più obiettivi devono essere impilati uno sopra l’altro per creare le immagini di alta qualità che ci si aspetta di avere dai telefoni di fascia alta e tale sistema si traduce in una protuberanza che sporge dalla parte posteriore dello smartphone.

L’unico modo per ridurre tali “scalini” sarebbe rimuovere le lenti ma ciò significherebbe ridurre la qualità dell’immagine, ossia una cosa improponibile per i device di fascia alta, soprattutto se si considera i prezzi ai quali vengono proposti.

Metalenz potrebbe rivoluzionare la fotografia da smartphone

Ebbene, pare che una società chiamata Metalenz abbia trovato una soluzione per aggirare tale problema: l’azienda in questione, infatti, ha progettato una lente piatta composta da minuscole nanostrutture, capaci di piegare la luce in modo indipendente, eliminando quindi la necessità di lenti impilate.

Purtroppo Metalenz non ha fornito particolari dettagli su questa nuova tecnologia sviluppata ma ha reso noto di avere già stretto una partnership con un produttore di smartphone (il cui nome non è stato fatto), aggiungendo che la sua soluzione dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato su un telefono già nel corso di quest’anno.

Un aspetto molto interessante della tecnologia di Metalenz è rappresentato dalla facilità di produzione, il che dovrebbe garantire un’adozione su larga scala, cosa che spesso non avviene per le soluzioni rivoluzionarie: stando a quanto rivelato, la soluzione a lente singola può essere realizzata con la stessa apparecchiatura di altri prodotti a semiconduttore e pare che l’azienda abbia già collaborazioni con due leader del settore che potrebbero produrre un milione di lenti ogni giorno.

