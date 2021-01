Ci è voluto un mese, dalla presentazione avvenuta in Cina lo scorso 28 dicembre, perché Xiaomi rendesse ufficiale la data di presentazione della versione globale di Xiaomi Mi 11, il primo smartphone al mondo a montare una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888.

Dovrete portare pazienza ancora una decina di giorni, tanti ne mancano all’8 febbraio, data in cui si terrà l’evento “Luci della ribalta” nel corso del quale Xiaomi presenterà il suo nuovo top di gamma, insieme, con ogni probabilità, ad altri prodotti.

Non sappiamo al momento se Xiaomi Mi 11 sarà il solo smartphone a essere mostrato o se vedremo, come sostengono numerosi rumor, anche le versioni Lite e Pro, che non sono ancora state annunciate in patria.

Nell’invito inviato oggi da Xiaomi si legge anche “La nuova generazione di smartphone per gli appassionati di cinema”, lasciando quindi intendere che ci potrebbe essere più di una novità. L’evento è in programma per le ore 13:00 di lunedì 8 febbraio e potrete seguirlo sui social network del colosso cinese, ma anche sul nostro canale YouTube.

Vi terremo compagnia durante l’evento, commentando i prodotti presentati e rispondendo alle vostre domande, per passare insieme un po’ di tempo. Nei prossimi giorni pubblicheremo il link per accedere alla diretta, nel frattempo vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale YouTube utilizzando il link sottostante, per ricevere tutte le notifiche sui nostri nuovi video.