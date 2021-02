Samsung, con Link to Windows, permette ai proprietari di dispositivi Galaxy di controllare alcune funzioni del proprio smartphone direttamente dal computer con Windows 10, e quest’oggi anche LG offre più o meno la stessa funzionalità ai suoi utenti. LG Virtoo è, infatti, la nuova applicazione pubblicata dal colosso sudcoreano che “consente una connessione Bluetooth tra uno smartphone e un PC per consentire agli utenti di utilizzare varie funzioni dello smartphone sul PC.

Gestire il proprio device da Windows 10

Con LG Virtoo gli utenti possono svolgere un gran numero di operazioni, come ad esempio rispondere agli SMS, rispondere alle chiamate, gestire la rubrica, inviare email, gestire la galleria fotografica e molto altro. Una delle funzioni più interessanti, però, è quella di poter effettuare il mirroring del proprio smartphone Android direttamente sul desktop di Windows 10.

Previous Next Fullscreen

Al momento della scrittura della news, sia le note di LG Virtoo sul Microsoft Store, sia quelle sul Play Store, indicano che “alcuni modelli potrebbero non supportare LG Virtoo” e che “alcune funzioni potrebbero non funzionare in base al preciso modello di smartphone“. Insomma, senza dilungarsi troppo su quali siano effettivamente i modelli di smartphone in grado di sfruttare tutte le feature di LG Virtoo, l’azienda preferisce indicare sommariamente che l’applicazione potrebbe non essere disponibile per tutti lasciando il compito di scoprirlo agli utenti stessi.

Se siete curiosi di provare l’applicazione, LG Virtoo per Windows 10 e Android può essere scaricata ai seguenti link:

Scarica LG Virtoo per Windows 10 | Scarica LG Virtoo per Android