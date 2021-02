La scorsa settimana il team Mozilla ha lanciato la versione 85 di Firefox per PC e Android. Oltre a semplificare l’installazione delle estensioni da addons.mozilla.org, la nuova versione del popolare browser include un’altra modifica degna di nota per Android.

Novità in Firefox 85 per Android

Firefox 85 per Android ha riattivato la possibilità di riprodurre contenuti HD con risoluzione fino a 720p protetti da DRM su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, grazie alla compatibilità con Widevine DRM di Google.

Quando si tenta di riprodurre un contenuto protetto da DRM sui siti Web delle sopracitate piattaforme di streaming, il browser aggiornato visualizzerà un nuovo messaggio che chiede all’utente se desidera consentire al sito di riprodurre il contenuto.

Toccando “Consenti” verrà avviata la riproduzione e nel caso si desideri modificare l’impostazione in una fase successiva basterà accedere a Menu> Impostazioni> Autorizzazioni sito e impostare le proprie preferenze.

E’ inoltre possibile bloccare il contenuto controllato da DRM per impostazione predefinita, consentirne la riproduzione senza alcuna interazione futura, oppure selezionare l’opzione che chiede ogni volta di fornire il consenso.

Oltre al supporto per il flusso DRM, Firefox 85 per Android apporta alcuni miglioramenti all’esperienza generale di utilizzo, incluse ottimizzazioni alla selezione dei migliori siti, inoltre i siti aperti tramite un link della raccolta non caricheranno più la cache in modo da visualizzare contenuti sempre aggiornati.

Come aggiornare il browser Firefox per Android

E’ possibile aggiornare Firefox per Android alla versione 85 attraverso il Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo APK disponibile qui.

