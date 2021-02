Dopo che Xiaomi ha svelato la data di lancio della versione globale di Xiaomi Mi 11 attesa per l’8 febbraio durante l’evento “Luci della ribalta“, la compagnia svela una statistica piuttosto interessante relativo al tasso di adozione di Xiaomi Mi 10, quindi dell’ex famiglia di smartphone di fascia alta.

Tanti utenti arrivano direttamente da Mi 6

Ebbene, secondo i dati in possesso del colosso cinese, un gran numero di ex utenti di Xiaomi Mi 6 sono passati direttamente a Xiaomi Mi 10, di fatto aspettando tre anni (e due famiglie di device di fascia alta) per passare ad un nuovo device premium di Xiaomi.

Il dato che traspare da questa statistica è che gli utenti muniti di Xiaomi Mi 6 non hanno sentito il bisogno di cambiare smartphone fino all’arrivo di Xiaomi Mi 10. Le specifiche di Xiaomi Mi 10 – display S-AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+, Snapdragon 865, RAM LPDDR5, storage UFS 3.0 e fotocamera da 108 MP – lo rendono sicuramente un device ancora oggi estremamente popolare e del tutto in grado di offrire un’ottima esperienza utente. Difficile prevedere il futuro ma è possibile che gli stessi utenti aspetteranno almeno altre 2/3 anni prima di considerare il passaggio ad un nuovo top di gamma Xiaomi.

Ogni quanto cambiate smartphone? Secondo voi è lecito attendere 2/3 anni per acquistare un nuovo device o è possibile resistere anche di più? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

