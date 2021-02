Se fate parte dei milioni di utenti che quotidianamente passando diverse ore sul proprio smartphone a guardare le storie pubblicate su Instagram, vi sarete accorti che molto spesso alcuni utenti utilizzano questo spazio per pubblicare nuovamente alcuni post già presenti nel loro feed. Alcune volte lo si fa per guadagnare like, per rimettere al centro dell’attenzione un contenuto passato o anche per spingere i propri follower a seguire un altro account. A quanto pare la compagnia di Facebook ha deciso di bloccare temporaneamente questa funzione.

Stop alla ricondivisione di post vecchi

Infatti, come viene indicato su Twitter da un utente, un messaggio su Instagram indica quanto segue: “Abbiamo sentito dalla nostra community che desidera vedere meno post del feed nelle storie. Durante questo test, non sarai in grado di aggiungere un post del feed alla tua storia.” Il messaggio di fondo di Instagram è abbastanza chiaro e diretto: invece di utilizzare le storie come un mezzo per riciclare contenuti vecchi, perché non sfruttarle per pubblicare nuovi contenuti originali?

Il test a cui fa riferimento Instagram sembra essere attualmente circoscritto ad una poca percentuale di utenti (non si capisce se a chi ha molti follower o a chi utilizzava spesso questa funzione), ma chi vi scrive la news ha ancora modo di condividere un proprio post del feed come storia di Instagram.

Cosa ne pensate di questo test di Instagram? Vi è mai capitato di utilizzare le storie per pubblicare un contenuto vecchio? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.