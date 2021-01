Continua la travagliata saga di Xiaomi Mi A3, dopo che ad inizio anno l’aggiornamento ad Android 11 era stato prima rilasciato e poi ritirato dal produttore cinese poiché in vari casi portava al blocco del dispositivo; dopo averne rilasciato una versione rivista, Xiaomi aggiunge oggi una funzionalità che era ancora assente: la possibilità di registrare lo schermo.

Xiaomi Mi A3 si aggiorna e introduce la possibilità di registrare lo schermo

Funzionalità nativa in Android 11, la possibilità di registrare lo schermo senza affidarsi ad altre applicazioni ma utilizzando funzioni di sistema era risultata assente nell’aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi A3; la nuova build in fase di rilascio in queste ore va a colmare questa mancanza.

Insieme a questo, nel peso di circa 329 MB il nuovo firmware V12.0.4.0.RFQMIXM include anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2021.

Se siete quindi in possesso di uno Xiaomi Mi A3 non vi resta che attendere il nuovo aggiornamento; potete controllarne l’arrivo nel menu delle impostazioni alla voce Sistema.