Con un punteggio complessivo pari a 112 che lo pone di appena un punto dietro a Samsung Galaxy S10+, è abbastanza lecito immaginare che Sony Xperia 1 II non ha per niente impressionato positivamente i colleghi di DxOMark, anzi. Ed infatti, nonostante le ottime premesse, il top di gamma dell’azienda giapponese non è riuscita a fare quel balzo di qualità che in molti si aspettavano.

Un forte retrogusto amaro

Certo, la differenza con Sony Xperia 1 del 2019 ci sono e sono abbastanza evidenti, ma scoprire che alcuni medio gamma Android sono in grado di fare meglio del top di gamma Sony, beh, lascia un po’ amaro in bocca. Lo smartphone riesce a scattare foto ben esposte in condizioni di buona luminosità, ma il sensore paga una sottoesposizione un po’ troppo spinta in condizioni di scarsa luminosità. La gamma dinamica è molto valida, ma perde di consistenza negli scatti al chiuso.

La gestione del colore non è molto accurata, mentre il rumore digitale è ben bilanciato ma visibile negli scatti al buio. Anche l’autofocus non sembra brillare per velocità e, in alcuni casi, soprattutto in condizioni di bassa luminosità, lo smartphone fa molta fatica a tracciare il soggetto della foto. Lato video ci sono degli importanti miglioramenti rispetto al modello precedente, soprattutto per quanto riguarda l’autofocus, anche se qualche volta fa abbastanza difficoltà a seguire il soggetto. La stabilizzazione potrebbe essere migliore e, sebbene il bilanciamento del bianco sia buono, potrebbe offrire molto di più.

In conclusione, dal punto di vista fotografico Sony Xperia 1 II riesce ad offrire foto e video piuttosto validi, ma nella stessa fascia di prezzo in cui si posiziona è possibile trovare smartphone che offrono molto di più.

