Ancora non si sanno molte informazioni riguardo i futuri modelli della seria A della Samsung, ma per errore un sito tedesco ha raccolto da un rivenditore locale quelli che potrebbero essere i prezzi dei prossimi Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 e li ha pubblicati sul proprio sito.

Un sito tedesco svela i possibili prezzi di Samsung Galaxy A52 e A72

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A52, nelle scorse settimane erano già trapelate alcune informazioni inerenti il SoC del modello 4G ed i sensori della fotocamera per il modello 5G. Anche il Galaxy A72 si è mostrato in alcune immagini, al momento non ancora confermate, nel corso della prima settimana del nuovo anno.

Grazie al sito tedesco in questione però, ora siamo venuti a conoscenza anche di quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali dei due modelli, in entrambe le varianti da 128 e 256GB.

Com’è possibile vedere dal listino nell’immagine precedente, sono presenti tutte le varianti del nuovo Samsung Galaxy A52, tra cui il modello 4G da 128GB e 6GB di RAM che dovrebbe costare 369 euro, mentre la variante con 256GB e 8GB di RAM salirebbe a 429 euro. Ancora, le medesime varianti dotate di tecnologia 5G dovrebbero avere un prezzo rispettivamente di 459 e 509 euro per i modelli da 128/6GB e 256/8GB.

Sullo stesso sito si trovano notizie riguardanti anche il modello Galaxy A72 dell’azienda coreana, che dovrebbe avere un costo di 449 euro per la variante da 128/6GB e di 509 euro per la variante da 256/8GB. Al momento però, nessuna informazione è trapelata per quanto riguarda i prezzi della versione 5G per quanto riguarda questo modello, per cui non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che i prezzi, attualmente pubblicati sul sito Idealo, sono soltanto indicativi e potrebbero non rispecchiare i reali prezzi di lancio dei prodotti al momento dell’ufficializzazione.

Potrebbe interessarti anche: Ecco la fotocamera del nuovo Galaxy A72