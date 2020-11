Nelle ultime settimane non sono state particolarmente numerose le indiscrezioni sugli smartphone che Sony potrebbe lanciare nei prossimi mesi ma nelle scorse ore dal continente asiatico è arrivata un’interessante anticipazione che potrebbe stuzzicare la curiosità di tanti appassionati: ci riferiamo ad un nuovo modello della serie Compact.

Ebbene sì, in un momento in cui tutti i principali produttori di smartphone puntano sempre più su smartphone dotati di display dalle dimensioni a dir poco “generose”, Sony potrebbe lanciare un nuovo modello con uno schermo che consente il suo utilizzo senza problemi anche con una sola mano.

Ricordiamo che la serie Compact di Sony è stata particolarmente apprezzata negli anni passati per essere stata in grado di racchiudere le feature e le potenzialità tipiche degli smartphone top di gamma in device dalle dimensioni contenute, ossia una caratteristica ormai a dir poco rara (Apple con iPhone 12 mini sembra essere la sola tra le aziende leader del mercato a spingere in tale direzione).

Cosa sappiamo del nuovo modello Xperia Compact di Sony

Purtroppo allo stato attuale le informazioni disponibili su questo nuovo misterioso modello della serie Compact sono decisamente limitate, persino il suo nome ufficiale non è certo ma qualcuno sostiene che potrebbe essere lanciato sul mercato con il nome di Sony Xperia 1 III Compact.

Tra le possibili feature di questo telefono vi sarebbero un misterioso processore Qualcomm Snapdragon 775, il supporto alla connettività 5G (che nel 2021 diventerà sempre più comune) e un display con diagonale da 5,5 pollici, ossia proprio la caratteristica che dovrebbe garantire agli utenti la possibilità di sfruttarlo senza problemi anche con una sola mano.

Per quanto riguarda il possibile lancio, infine, stando alle indiscrezioni nei progetti del produttore nipponico sarebbe in programma per la prima metà del 2021. Sarà interessante scoprire a quale prezzo tale device arriverà sul mercato, trattandosi di un aspetto determinante per il suo possibile successo.

