Con Android sempre più utilizzato spesso ci si dimentica che molte delle soluzioni sviluppate da Google sono disponibili anche online, sul web, come ad esempio Google Calendar. L’ottima applicazione del colosso di Mountain View per la gestione del calendario faceva parte delle poche che ancora non supportava la modalità offline. Fortunatamente, però, a partire da oggi, Google Calendar è disponibile anche in modalità offline.

Supporto offline, ma niente modifiche

La funzionalità, come viene descritta direttamente da Google, “Se abilitata, puoi visualizzare il calendario e gli eventi di quattro settimane prima o in qualsiasi momento futuro per settimana, giorno o mese. Ciò è particolarmente utile quando sei offline o hai un accesso a Internet inaffidabile.” Il supporto alla modalità offline, però, arriva con alcune limitazioni di carattere tecnico: per prima cosa, solo la lista dei propri calendari sarà disponibile offline, ma non i promemoria e i vari impegni. Non sarà nemmeno possibile modificare o creare nuovi appuntamenti in calendario, per ovvi motivi.

L’altra limitazione riguarda quali account Google possono godere della novità di Google Calendar. Attualmente il supporto alla modalità offline è disponibile solo per gli account Google Workspace (Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e per utenti nonprofit).

Se disponete di un account business con Google Workspace potete attivare la funzionalità accedendo all’indirizzo calendar.google.com, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio, individuare la voce “Offline” e mettere la spunta a “Turn on offline calendar“, come mostrato nell’immagine soprastante.

L’iniziale disponibilità della feature partirà da oggi per un ristretto numero di utenti, con la propagazione completa a partire dalle prossime settimane.