Sembra quasi incredibile che queste cose possano succedere nel 2021, ma i casi stanno salendo di numero ed è ovvio che un problema ci sia: alcuni utenti Iliad hanno infatti segnalato di aver intercettato involontariamente altre telefonate e di aver ascoltato conversazioni di altre persone dopo aver fatto partire delle chiamate.

Interferenze Iliad-TIM: gli utenti sentono le conversazioni altrui

La dinamica sembra sempre la stessa: l’utente cerca di telefonare a qualche contatto e riesce a sentire sconosciuti impegnati in un’altra conversazione. Le segnalazioni si stanno susseguendo su Reddit e sui social network e riguardano dunque delle interferenze in chiamata.

Sembra che la cosa tocchi i clienti Iliad che provano a contattare numeri di telefono TIM o di altri operatori virtuali che si appoggiano alla rete di quest’ultima; il problema non pare dunque riguardare in modo “attivo” gli utenti TIM, almeno in base a quanto sappiamo finora. Alcuni hanno addirittura segnalato di essere riusciti a parlare con la persona “intercettata”, altri hanno riferito di aver potuto solo ascoltare le conversazioni al posto del solito squillo della chiamata, anche con più tentativi di chiamata in pochi minuti. Insomma, il problema non è di poco conto, anche se speriamo risulti circoscritto.

Vi è mai capitato di intercettare senza volerlo le conversazioni altrui in queste ore? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

[AGGIORNAMENTO] Abbiamo contattato Iliad, che ci ha confermato di aver “riscontrato effettivamente un problema tecnico che ha riguardato un ridotto numero di utenti“. In base a quanto riferitoci la questione è stata risolta.

