La piattaforma Wear OS by Google non rientra tra i servizi più apprezzati tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View, in quanto sono numerosi gli utenti che lamentano feature mancanti, rallentamenti sporadici o problemi vari e il team di Google, consapevole di questi “limiti”, pare che abbia deciso di mettersi al lavoro per offrire una soluzione che possa essere maggiormente apprezzata a livello generale.

In seguito alla definizione dell’acquisizione di Fitbit la scorsa settimana, Google possiede ora due piattaforme dedicate ai dispositivi indossabili e potrebbe non essere una coincidenza l’avvio da parte del colosso di Mountain View di un sondaggio con il quale prova a chiedere agli utenti il loro livello di soddisfazione con Wear OS by Google.

Arriva un sondaggio per Wear OS by Google

Nelle scorse ore la companion app di Android ha iniziato ad inviare agli utenti la notifica di un sondaggio con il quale chiede un aiuto per migliorare la piattaforma Wear OS e, in caso di consenso, viene visualizzata la domanda “Nel complesso, quanto sei soddisfatto del tuo smartwatch?”. Queste sono le cinque possibili risposte:

molto soddisfatto

più o meno soddisfatto

né soddisfatto né insoddisfatto

piuttosto insoddisfatto

molto insoddisfatto

Chi ha abilitato il tema scuro sul proprio device potrebbe non essere in grado di compilare facilmente il sondaggio, in quanto il testo nero viene visualizzato su uno sfondo grigio (è possibile ovviare abilitando il tema chiaro).

Google sfrutta molto i feedback degli utenti per ottimizzare i propri prodotti e introdurre nuove feature ed è probabile che anche questo sondaggio venga usato dal colosso di Mountain View per capire verso quale direzione muoversi, soprattutto ora che ha anche la piattaforma di Fitbit da cui “attingere”.

In pratica, gli utenti Wear OS by Google possono sperare in un importante miglioramento della piattaforma nel prossimo futuro. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch