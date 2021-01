Huawei, come uno dei maggiori player nel mercato mobile nonostante il ban USA, è impegnata a studiare varie forme e strutture per quanto riguarda gli smartphone non ancora realizzati. I brevetti di Huawei ci offrono spesso un’anteprima esclusiva di quello che sarà un nuovo smartphone, ed in queste ore scopriamo come il team del colosso cinese stia valutando una soluzione piuttosto singolare per quanto riguarda il design del modulo fotografico principale.

Un design decisamente singolare

Lo scorso 15 ottobre 2020 l’azienda aveva depositato una richiesta di brevetto allo EUIPO (European Union Intellectual Property Office) che è stato reso pubblico solo in queste ore. Da come possiamo notare dalle immagini allegate alla richiesta di brevetto, scopriamo uno smartphone con un modulo fotografico di forma cilindrica, posizionato lungo l’asse verticale, caratterizzato da due ulteriori moduli al cui interno sono presenti due sensori per parte.

Frontalmente, invece, il design raffigura quello che sembra essere uno smartphone piuttosto anonimo con la fotocamera punch hole centrale, il bilanciere del volume e il tasto di accensione sul tasto destro e la porta USB Type-C sul fondo.

Questo design così particolare e singolare troverà posto in uno smartphone Huawei non ancora annunciato? Difficile dare una risposta precisa a questa domanda, soprattutto quando si parla di brevetti che riguardano il design di un componente di uno smartphone, ma alcuni ritengono possibile che il modulo fotografico ritratto nel brevetto possa rappresentare una iniziale forma di quello definito che sarà integrato in una nuova serie di smartphone di fascia media.

Cosa ne pensate di questo brevetto? Acquistereste mai uno smartphone con un modulo fotografico con queste fattezze? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.