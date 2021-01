Sul sito ufficiale sono partiti i saldi ASUS 2021, con offerte sugli smartphone Android che rimarranno disponibili fino alla fine del mese. Parallelamente prosegue la promozione ZenDAYS e fa capolino anche sul nuovo sito la sezione Outlet dedicata agli smartphone e agli accessori ricondizionati.

Le offerte dei saldi ASUS 2021: in sconto ZenFone 7 Pro e ROG Phone 3

La campagna promozionale di ASUS è disponibile fino al 31 gennaio, salvo esaurimento scorte, e riguarda in particolare ASUS ZenFone 7 Pro e ASUS ROG Phone 3, sia in versione da 12-512 GB sia nella Strix Edition. Ecco le cifre a cui sono proposti i dispositivi:

Nel frattempo proseguono gli ZenDAYS, disponibili fino al 21 gennaio 2021: in questo caso a essere in offerta è ASUS ZenFone 7, proposto a 499 euro in versione 8-128 GB (attualmente solo nella colorazione nera). Infine, come anticipato, è partita anche sul nuovo sito ASUS la sezione Outlet, con smartphone e accessori ricondizionati a prezzi più convenienti. In questo momento è possibile trovare le seguenti offerte:

Potrebbe interessarti: recensione ASUS ZenFone 7 Pro