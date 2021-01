Torniamo nuovamente a parlare dei servizi a pagamento con l’ex operatore Wind dopo che, nel mese di ottobre 2020, WINDTRE aveva deciso di esterne il blocco ai clienti. I servizi a pagamento (VAS), lo ricordiamo, rappresentano quei servizi aggiuntivi come oroscopi, meteo, gossip e altro, attivati a sovrapprezzo sulle SIM dei clienti.

Per il gip si tratta di frode informatica

In queste ore, come riporta il Corriere della Sera, il gip Stefania Nobile, su richiesta della Procura di Milano, ordina il sequestro preventivo di 21,2 milioni di euro a Wind pari alla “percentuale incamerata da Wind per i servizi attivati pacificamente con modalità fraudolente” fino al 2018 dalle società produttrici di contenuti Brightmobi e Yoom.

Secondo il giudice per le indagini preliminari si materializza così l’ipotesi di “frode informatica” e si indica la necessità di “meglio delineare nell’organigramma di Wind chi, a conoscenza del meccanismo fraudolento, avesse il potere-dovere di attivarsi per segnalarlo alle autorità competenti e/o risolvere i contratti“.

Wind, dal canto suo, dichiarava di aver rimborsato 20 milioni di euro ai clienti vittime delle truffe, ma in realtà si legge nell’informativa che “questi rimborsi non assumono rilevanza perché si riferiscono a pagamenti di febbraio-agosto 2019, dunque successivi all’ultimo pagamento effettuato verso Brightmobi e Yoom da Pure Bros, che si era nel frattempo vista riconoscere da Wind il 50% del profitto su ogni utenza attivata“.